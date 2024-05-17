實測30款BB衫拉力 11樣本易甩鈕恐誤吞

【本報訊】消委會測試了30款聲稱適合兩歲以下嬰兒穿着的衣物，發現當中11款樣本在拉力測試中有啪鈕或鈕扣脫落，若不慎被嬰幼兒誤吞有機會導致窒息。當中更有5款樣本的綁帶設計不符合歐洲標準要求，或有纏頸的風險。測試又發現一款樣本的游離甲醛釋出量超出內地標準規範上限逾一半，或會刺激嬰幼兒皮膚，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。亦有一款樣本的酸鹼值偏高，穿着時有機會使嬰幼兒皮膚痕癢不適。

消委會分別從嬰幼兒服裝店、連鎖服裝店及百貨公司等，購入30款聲稱適合兩歲或以下嬰幼兒穿着的衣物，分別有連身衣、包臀衣，以及俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣，測試包括機械物理性能、化學檢測及耐用程度。

5款襟衣有纏頸風險 其中一項測試對衣物樣本的各個部件施以90牛頓的拉力並維持10秒，結果有11款樣本均出現啪鈕或鈕扣脫落而產生小部件，未能符合歐洲玩具安全標準 EN71-11的要求，其中4款有啪鈕或鈕扣更在小於70牛頓的拉力下已經脫落。有3款樣本脫落的啪鈕產生尖銳角，構成刮傷嬰幼兒皮膚的風險。

樣本中有5款俗稱「和尚袍」或「蝴蝶衣」的襟衣，全部上胸位置均附有綁帶或繩帶，不符合歐洲標準的要求，其中一款位於胸部與腰部之間的繩帶長度達到20厘米，超出標準上限6厘米。此外，兩款樣本的繩帶末端沒有防止被磨損及散開的設計，若嬰幼兒的手指被線緊纏，嚴重者有機會影響手指部位的血液循環。有一個樣本檢出的游離甲醛量達32.3mg/kg，超出內地規範就嬰幼兒紡織品所設的規定上限（20mg/kg）逾半，穿着者皮膚或會受到刺激，情況嚴重更可能導致過敏性接觸性皮膚炎。