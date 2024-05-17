含DEET驅蚊劑效能佳 接觸過量恐致皮疹水泡

消委會：半歲以下嬰兒不應使用 入夏後蚊蟲孳生，不少市民都會使用防蚊產品，消費者委員會昨日發表最新一期《選擇》月刊，披露驅蚊劑的檢測報告，該會早前以真人實試25款驅蚊劑樣本，發現近九成含避蚊胺（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）的樣本，在塗搽4小時後仍能提供80%或以上的保護。不過，含DEET的產品驅蚊效能雖最高，但使用濃度過高或接觸過量，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，其中對兒童的風險更大。消委會提醒家長，讓兒童使用的產品應盡量選較低濃度、上限為10%的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不應使用。

消委會從不同零售店，購買了25款驅蚊劑樣本，測試發現9款含有DEET、Picaridin成分的樣本，驅蚊效能較高。其中針對致倦庫蚊，塗搽4小時後仍能提供96%以上驅蚊效能，當中7款更達100%，表現穩定；至於針對埃及伊蚊，除一款在塗抹4小時後驅蚊效能下跌至35%外，其餘均能維持80%或以上。

不過，是次測試還涵蓋其他8款聲稱天然或標示植物成分的樣本，例如香茅油、檸檬草油、大豆油、檸檬尤加利油等，整體上驅避致倦庫蚊的效能不俗，當中7款於第4小時，效能仍達70%或以上。但全部樣本驅避埃及伊蚊的效能均未如理想，有5款於使用後30分鐘效能只有20%或以下，全部8款樣本於4小時後效能均低至30%以下。

一款防蚊蟲露反吸蚊 其中，來自澳洲、售208元的「趣樂」天然防蚊蟲露，於測試兩類蚊時，在大部分時點，均出現在使用後較沒有使用時，平均有更多蚊子降落在測試員前臂上，反映樣本含有的某些成分可能對蚊有吸引力，殘留在皮膚上反而吸引蚊子靠近。

整體而言，消委會指「3M Ultrathon驅蚊膏」及「萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧」的樣本，在塗上4小時後，對致倦庫蚊和埃及伊蚊有100%的驅蚊效能。但在測試中，使用「萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧」4小時後，仍有平均0.3隻蚊降落在測試員前臂，而「3M Ultrathon驅蚊膏」則沒有蚊降落在測試員的前臂，保護力最強。

消委會提醒市民，含DEET的產品驅蚊效果雖較佳，但使用濃度過高或接觸過量，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，其中對兒童的風險更大。市民使用前應參考本港衞生署建議，如兒童應盡量使用較低濃度、上限為10%的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不應使用，除非兒童要前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童才可使用濃度上限為30%的DEET驅蚊劑。

「趣樂」生產商則指，它不是一種驅蚊劑，因它不含高劑量強效化學驅蟲成分，其主要功能是安全的戶外保濕劑，且在室外逗留相對較短的時間內提供一些驅蚊效果。該公司又指曾聯絡漁護署及衞生署，獲回覆指該產品不屬除害劑或驅蟲劑，故不應要求該產品需通過為驅蟲劑而設的測試。