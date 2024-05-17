直接泵水消防設備 狹窄舊樓可安裝

【本報訊】華豐大廈奪命大火喚起社會對樓宇消防設備關注。消防處去年成立樓宇改善支援中心，目標每年將400座樓宇，尤其舊樓的消防標準提升至合乎要求。部門人員昨介紹一款大廈「直接泵水式」消防設備，毋須建設大廈水缸，適合狹窄樓宇，可直接從水務署供水，當發生火警可有效灌救，價錢比傳統設備「慳少少」。

舊式樓宇消防設備落後問題為人詬病，屢生奪命意外。部門於去年12月成立樓宇改善支援中心，協助法團及業主改善大廈消防系統，至今已接獲3,400宗個案，目標每年為400座樓宇提升消防標準。高級消防區長（樓宇改善辦公室）黃旭平指出，中心會主動支援業主，例如協助大廈組成法團、解釋條例；亦會協助申請資助、改圖則等。

另外，部門又介紹一款「直接泵水式」設備，比傳統式消防栓或喉轆更省位置，可供狹窄舊樓使用。黃旭平指出，傳統喉轆系統要在大廈內設置一個水缸，較矮的樓宇消防水缸容量須達500公升，大小與一個雪櫃相若；較高的樓宇則需要4,500公升水缸。

毋須加設水缸 體積細易收納 相較之下，「直接泵水式」設備可以直接由水管泵水，不用加設水缸，只需裝上防止回流裝置、減壓閥則可，可以直接設於樓梯底等位置，節省空間。至於價錢方面，要視乎樓宇大小等不同情況，大約會比傳統式「慳少少」。有關系統需要向部門申請，計劃至今已有18宗申請，當中兩宗已完成工程。

對於近月華豐大廈奪命大火，大廈16年前已收到消防安全指示，卻拖足16年。據部門數字，過去3年每年平均對約500幢樓宇發出安全指示，惟檢控數字每年平均20宗。

黃旭平強調，大廈提升消防系統的情況不一，不能一概而論，例如三無大廈沒有法團，由組織到商討亦需時。部門會彈性處理，逾期而進度或理由合理者，會寬限一年。