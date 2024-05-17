入境處新總部 6‧11遷將軍澳

觀塘辦事處運作至6‧8 3800張身份證待領 入境事務處總部將於下月11日搬遷至將軍澳。入境處昨日會見傳媒介紹換領身份證及旅行證件安排。助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡表示，觀塘辦事處為市民提供申請及領取身份證的最後服務日至6月8日，至5月7日為止，該辦事處尚未被領取的身份證共有3,800張。旅行證件方面，因應搬遷而要安排轉送的受影響旅行證件總共有1.1萬份，入境處呼籲，由於灣仔旅行證件（簽發）組運作至6月8日為止，市民日後可至中環辦事處，或經網上申請會更加快捷。

王嘉怡表示，灣仔的人事登記處將會繼續提供申領身份證的服務，但觀塘辦事處將會在6月8日停止服務，在6月8日以前已辦理身份證而未領證人士，由6月11日起仍可前往觀塘臨時辦事處，該臨時辦事處會營運至明年第3季，若為申請登記事項證明書或豁免登記書人士，則在6月11日起需要到將軍澳辦事處領取。市民若有需要，現已可在網上預約到將軍澳辦事處申領身份證，並預先在網上遞交表格。

可辦護照簽證身份書回港證 旅行證件方面，助理首席入境事務主任（證件）龔國樑表示，將軍澳新總部在啟用同日，除特區護照外，會增設辦理簽證身份書及回港證申請，市民由5月27日起可預約辦理。

而為了提升港島區簽發旅行證件辦事處以及新總部旅行證件服務的處理能力，入境事務處亦正安排增加申請及領取證件的自助服務站數目，未來港島區辦事處的申請自助服務站將會由兩部增加至6部。

新總部自助服務站 加至10部 將軍澳新總部的領取及申請自助服務站均會增加至10部，為方便市民，人手安排亦會相應增加。

龔國樑又提醒市民，若早前選擇在灣仔的旅行證件（簽發）組領取護照的市民，需留意其領證通知書的發出日期，發出日期在3月10日或之前而計劃在6月8日或之前領證人士，可照舊在灣仔辦事處領證，但計劃在6月11日起領證人士則要改為前往將軍澳新總部領證；而發出日期在3月11日或以後，而計劃在6月11日或之後領證人士，則要前往中環海港政府大樓的辦事處領證。

就有關總部搬遷的領證安排，入境處會陸續透過電話短訊等方式提醒市民，但處方強調，市民毋須回覆短訊，亦不會要求市民提供任何個人資料，以及不會有任何超連結在內。