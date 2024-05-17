醫健：職場健康：認清高血壓 預防有辦法

5月17日是甚麼日子？是大家都要響應的「世界高血壓日」！高血壓在本港的患病率非常高。根據衞生署2020至2022年度人口健康調查顯示，15至84歲人士的高血壓患病率為29.5%（女性為26.2%，男性為33.2%），即約每3至4人中便有一人患有高血壓。署方亦指出，高血壓的患病率隨年齡增長而持續上升，比例由15至24歲的4.9%，上升至65至84歲的57.4%。

對於成年人來說，收縮壓持續處於140或舒張壓持續處於90毫米水銀柱（mmHg）或以上，便是患有「高血壓」。若得不到適當治療或控制，可能會引致嚴重的健康問題，包括中風、冠心病及心臟衰竭、慢性腎病甚至是早逝。大多數高血壓患者都沒有症狀，首先出現的症狀可能是中風或心臟病，因此高血壓常被稱為「隱形殺手」。

改善飲食 減鹽分攝取 要減低高血壓風險，我們需要保持健康的生活模式，其中包括改善飲食習慣，減少攝取鹽分，維持均衡飲食，每日進食最少兩份水果和3份蔬菜，以及適量的五穀類、魚類、果仁、瘦肉等；逐步建立恒常運動的習慣及維持健康的體重和腰圍，避免久坐，不吸煙；保持心境輕鬆，多做減壓練習或運動，如練習靜觀、瑜伽、太極或一些深呼吸的技巧，並確保每天有充足的睡眠及休息。

除了實踐健康生活，大家亦應多了解自己的血壓水平和進行定期量度，減低患上高血壓的風險。企業現參加「好心情@健康工作間」的免費健康檢查儀器資助計劃（中小企優先），可免費獲贈一套血壓計，方便大家check住血壓，關注健康！另外，建造業和物管業亦可參加「護心計劃」，讓僱主、僱員認識和關注心腦血管病的相關風險因素，鼓勵他們奉行健康的生活方式。詳情請參考以下連結：

職業安全健康局

www.oshc.org.hk