天文台程式增預警 提示或掛9號波

【本報訊】去年本港發生「500年一遇的大雨」，環境及生態局局長謝展寰昨呼籲市民下載「我的天文台」手機應用程式，指當局部地區雨勢相當於黑雨水平，會作出大雨提示，程式亦會作出更新，當有機會發出9號風球時，會發特別天氣提示，發出9及10號風球時會有通知，附加圖像。

謝展寰認為，天文台在現有科技容許下，會盡早加強發放訊息，但現今科技預測有限制，提前預告時間愈長，準確度會較低，例如暴雨覆蓋範圍細、發展隨機又急，預測有效期十分短，天文台雷達圖可在10分鐘內完全不同，故準確度低，但為加強公眾安全，提早預報是值得的。

他續稱針對局部地區有大雨勢、例如超過每小時70毫米，相當黑雨水平時，「我的天文台」會顯示局部地區大雨提示，在有機會引發山泥頃瀉時也會發特別提示。

通報惡劣天氣 拒承諾用緊急警示 另外，政府3年前耗資1.5億元設立的「緊急警示系統」推出至今只啟動過一次，被問及日後會否用緊急警示系統，當局指，現時政府已有機制通報惡劣天氣，面對無辦法預測、性命財產有威脅才會使用緊急警示系統，例如發生海嘯等，由預測到發生可能為極短時間，便會使用系統，通知市民並告之如何避險等。