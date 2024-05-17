屢勸不改「追風族」 貪刺激隨時陷牢獄

倘9號波 港鐵戶外列車盡力駛至終站 近年極端天氣增加，部分人會在風暴期間出門「感受風勢」。港府昨日公布多項應對極端天氣措施，包括對屢勸不改的「追風族」會果斷執法，按康文署相關條例，可被罰款2,000元及監禁14天，並與深圳加強排洪溝通。另外，港府又指未來再面對9號風球港鐵將會採取不同安排，仍在戶外行駛的列車，會盡可能駛至原定終點站，或在較大型的車站暫避。

惡劣天氣救援 3年35次 港府昨指面對極端天氣增多，當局會加強宣傳勸喻市民勿在颱風或惡劣天氣下追風逐浪，康文署會加強宣傳教育，如製作影片及加強泳灘廣播。政府對該種行為不鼓勵，更需要禁止，故對不聽勸的人會果斷執法，甚至提出檢控，以做到阻嚇作用。當局特別指出過去3年救援人員出動過35次山嶺或水面救援，全在惡劣天氣下，「證明呢啲人唔係唔知」，直斥「呢啲人要譴責」，促「唔好為咗追求自己刺激或成就感去嘗試同大自然作對」，當局強調拯救人員會義無反顧救援，「但請你唔好擺我哋喺危險位置度。」

被問及執法依據，當局表示目前有法例賦予政府封閉海灘及郊野公園等，未得許可進入是違法，會作票控及其他行動，康文署有相關法例，可被罰款2,000元及監禁14天。

與深圳加強排洪溝通 港府又提到港深兩地亦已加強水務專家對接，而兩地排洪通知機制一般情況會有3小時，但如果緊急情況會盡早通知，已與深圳商討優化機制，當內地考慮排洪時會通知政府。

另外，去年颱風「小犬」吹襲本港期間，一度懸掛9號風球，港鐵停駛露天段，機場鐵路、荃灣西站、大圍站等一度滯留大批旅客及市民。政府昨公布新安排，在9號風球港鐵會維持一貫做法停駛露天段，但如果列車仍然行駛，會盡可能駛至原定終點站，或在較大型的車站暫避；機管局亦已訂立機制，考慮在安全情況下重新安排抵港航班，同時會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理，機管局會向旅客發最新天氣及路面交通情況，助疏導旅客，機場快綫月台及1號客運大樓間位置會設臨時等候區，提供座椅及充電站，並加強Wi-Fi網絡。