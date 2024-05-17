稱客觀 公僕團體促尊重機制

梁籌庭

【本報訊】薪酬趨勢調查初步結果出爐，多個公務員團體都希望政府按淨指標加足薪酬。其中公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，政府招聘低層公務員有難度，如果不相應調高薪酬，則難以跟私人市場競爭。對於政府面臨財赤，有意見認為公務員應該減薪，他指經濟不景時，公務員往往「萬箭穿心」，指如果薪酬加幅低於淨指標，將會影響士氣，亦會影響市場。

助挽留吸納人才 公務員總工會主席馮傳宗表示，薪酬趨勢調查的機制行之有效，能準確反映市場不同階層薪酬的變動，認為應該尊重機制，按淨指標加薪。他又指薪酬趨勢淨指標反映過去一年私人市場的薪酬變動，屬於客觀數據，若因為財赤就要公務員減薪是極端做法。他指公務員近年流失率高，有需要加薪才能挽留及吸納人才。

華員會秘書長蔡冠龍認為今次調查結果符合一般印象，華員會在確認調查結果後，會再考慮政府財政狀況、經濟增長、公務員士氣等因素，向政府提出建議。他說明白政府有財政壓力，但亦希望當局考慮維持公務員購買力，畢竟在經濟不景時，公務員曾經凍薪，部分層級的累計薪酬增幅，仍未能追上甲類消費物價指數的同期變動，加上公務員人手緊張，壓力相當大，如果減薪將打擊士氣，對整體經濟亦未必好。