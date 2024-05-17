輸打贏要 3年前薪趨負數僅凍薪

【本報訊】在過去21年，公務員曾5度凍薪，均處於本港遇上經濟危機的時刻。包括受到2019年修訂《逃犯條例》事件及疫情的打擊下，本港經濟插水，2020年及2021年公務員連續兩年凍薪，值得注意的是2021年薪酬趨勢調查結果明顯錄得負數，理應減薪但最終是凍薪，而在2022年疫情仍在爆發，公務員竟「疫」市加薪2.5%，惹起爭議，去年亦獲得加薪且幅度更高，已是連續兩年加薪。

「疫」市加人工 再惹爭議 實際上，薪趨會過去多年得出的調幅與政府最後決定的實際加幅有差距，在2019年反修例引發連串社會衝突，經濟大受打擊，再加上2020年初疫情爆發的夾擊下，薪趨會的調查結果仍錄得輕微增長，高層加幅為1.68%、中層是1.98%，而低層則為1.15%，但政府決定凍薪。及至2021年疫情持續爆發，調查結果錄得負數，即高層加幅是-2.04%、中層-0.54%，而低層則-0.68%，然而政府決定再凍薪。

2022年薪趨會的調查結果，高層加幅高達7.26%、中層為4.55%，而低層則為2.04%，高層的加幅遠遠高於中低層，更跑贏「通脹」，有「肥上瘦下」之嫌，更被外界炮轟超「離地」。政府最終決定高層劃一加薪2.5%，被外界斥是「疫」市加薪。

疫情減退，本港在2023年初逐步通關，薪趨會其後在5月公布的調查結果顯示，高層加幅為2.87%，中低層分別是4.65%及4.50%，最後公務員再獲加薪，高層的加幅與調查結果相同，低層則與中層看齊劃一加4.65%，調薪對政府財政影響為每年115億元。