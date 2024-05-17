千億財赤唔縮皮 公僕加薪堅離地

指標出爐睇見都驚 高層4.01% 中層4.32% 低層5.47% 經濟復甦緩慢，政府面對千億財赤，公務員反而有望逆市加薪。薪酬趨勢調查委員會昨日公布2024年薪酬趨勢調查報告，在扣減平均遞增薪額開支的「薪酬趨勢淨指標」，分別是高層4.01%、中層4.32%、低層5.47%。儘管有關調查只是初步結果，有待審核，且只是行政會議決定公務員薪酬調整時的一個考慮因素，然而偏高的數字，有資深人力資源顧問批評調查結果不現實，若按足調查結果加人工，勢必對私人市場構成壓力。有議員認為政府財赤嚴重，削減社福開支的同時卻增加公務員團隊薪酬，做法難以解釋，建議政府「加少啲」，甚或「最好凍一凍」，亦有議員主張調整公務員薪酬須盡量貼近市況。

薪酬趨勢調查的作用，是反映由2023年4月2日至2024年4月1日期間私營機構薪酬變動的現實情況。調查方法是計入薪酬趨勢指標的薪酬調整數據，包括「基本薪金」和「額外酬金」（例如花紅）的變動。薪酬趨勢調查委員會主席李律仁表示，是次調查共收集113間公司的134,376名全職僱員在過去12個月內的薪酬變動數據。而昨日公布的調查結果屬初步資料，有待薪酬趨勢調查委員會詳細考慮，繼而向政府提交經過調查委員會確認的調查結果。他指薪酬趨勢指標只是行政會議決定公務員薪酬調整時，6大考慮因素之一，其他還涉及職方對於薪酬調整的要求、政府對公務員士氣的評估、香港的經濟狀況、生活費用的變動和政府財政狀況。政府未必一定依照薪酬趨勢淨指標，還要視乎行會如何平衡6大因素。

部門月底晤職方磋商 交行會拍板 公務員事務局常任秘書長梁卓文，指薪趨會將在下周三（22日）與職方代表開會，之後會審核和確認調查結果繼而交予政府。公務員事務局在本月底同職方代表會面，了解他們對於薪酬調整的訴求，以及聽取他們對公務員士氣的看法。公務員事務局會向行政會議作出匯報，行會將按照現行機制考慮6大因素之後，向職方提出調整方案，並邀請職方回應。在接獲職方回應後，行會將會就2024/25年度的公務員薪酬調整作出決定。

人力資源顧問斥調查結果不現實 當局一再重申，公務員的薪酬調整並不光看薪酬趨勢淨指標，惟調查結果屬於正數，若獲得行會通過，將是公務員連續3年獲得加薪，且還是繼疫情之後，政府在龐大財赤下調升公務員薪酬。資深人力資源顧問周綺萍直言對調查結果感到驚訝，指經濟環境欠理想，不少企業對於加薪趨向審慎，幅度大約只有3.3%至3.5%，認為今次調查得出的數字偏高，如果政府加足人工，將對私人市場構成壓力，尤其是跟隨政府調整薪酬的公共事業，指「調查結果不現實，但問題是僱主要面對現實」。

削社福開支公僕反加薪 議員質疑 對於薪酬趨勢調查初步結果，議員管浩鳴認為若最終按有關指標調升公務員薪酬，難以稱得上「共渡難關」。政府削減社福開支，同時卻增加公務員團隊薪酬，做法難以解釋。建議政府「要加都加少啲」，甚或「最好凍一凍」，當財政恢復盈餘，才處理相關問題。社福界議員狄志遠勸喻政府在處理公務員加薪需「考慮各方反應」，並在政治判斷上「要聰明啲」。若果加幅是完全按照今次薪酬趨勢指標，「好似畀人感覺比較高」。

不過，多名具工會背景的議員則支持加薪。其中梁子穎表示，政府很需要吸引人才加入團隊，畢竟公務員空缺接近兩萬人，況且部分商界提供13至14個月薪酬，期望政府客觀持平，盡量貼近市況調整公務員薪酬。

議員林振昇、周小松則認為本港經濟活動持續復甦，私人市場僱員就業收入穩健上升，而去年各季度所有選定行業的平均名義工資率均錄得正增長，故認為今年薪酬趨勢調查結果符合預期，冀政府可參照薪酬趨勢淨指標加薪，確保公務員薪酬水平不落後於私人市場。

政府面對千億財赤。 港府近年財政狀況 近年薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度