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千億財赤唔縮皮 公僕加薪堅離地

公務員有望連續第３年加薪。 公務員有望連續第３年加薪。
公務員有望連續第３年加薪。
指標出爐睇見都驚 高層4.01% 中層4.32% 低層5.47%
經濟復甦緩慢，政府面對千億財赤，公務員反而有望逆市加薪。薪酬趨勢調查委員會昨日公布2024年薪酬趨勢調查報告，在扣減平均遞增薪額開支的「薪酬趨勢淨指標」，分別是高層4.01%、中層4.32%、低層5.47%。儘管有關調查只是初步結果，有待審核，且只是行政會議決定公務員薪酬調整時的一個考慮因素，然而偏高的數字，有資深人力資源顧問批評調查結果不現實，若按足調查結果加人工，勢必對私人市場構成壓力。有議員認為政府財赤嚴重，削減社福開支的同時卻增加公務員團隊薪酬，做法難以解釋，建議政府「加少啲」，甚或「最好凍一凍」，亦有議員主張調整公務員薪酬須盡量貼近市況。
薪酬趨勢調查的作用，是反映由2023年4月2日至2024年4月1日期間私營機構薪酬變動的現實情況。調查方法是計入薪酬趨勢指標的薪酬調整數據，包括「基本薪金」和「額外酬金」（例如花紅）的變動。薪酬趨勢調查委員會主席李律仁表示，是次調查共收集113間公司的134,376名全職僱員在過去12個月內的薪酬變動數據。而昨日公布的調查結果屬初步資料，有待薪酬趨勢調查委員會詳細考慮，繼而向政府提交經過調查委員會確認的調查結果。他指薪酬趨勢指標只是行政會議決定公務員薪酬調整時，6大考慮因素之一，其他還涉及職方對於薪酬調整的要求、政府對公務員士氣的評估、香港的經濟狀況、生活費用的變動和政府財政狀況。政府未必一定依照薪酬趨勢淨指標，還要視乎行會如何平衡6大因素。
部門月底晤職方磋商 交行會拍板
公務員事務局常任秘書長梁卓文，指薪趨會將在下周三（22日）與職方代表開會，之後會審核和確認調查結果繼而交予政府。公務員事務局在本月底同職方代表會面，了解他們對於薪酬調整的訴求，以及聽取他們對公務員士氣的看法。公務員事務局會向行政會議作出匯報，行會將按照現行機制考慮6大因素之後，向職方提出調整方案，並邀請職方回應。在接獲職方回應後，行會將會就2024/25年度的公務員薪酬調整作出決定。
人力資源顧問斥調查結果不現實
當局一再重申，公務員的薪酬調整並不光看薪酬趨勢淨指標，惟調查結果屬於正數，若獲得行會通過，將是公務員連續3年獲得加薪，且還是繼疫情之後，政府在龐大財赤下調升公務員薪酬。資深人力資源顧問周綺萍直言對調查結果感到驚訝，指經濟環境欠理想，不少企業對於加薪趨向審慎，幅度大約只有3.3%至3.5%，認為今次調查得出的數字偏高，如果政府加足人工，將對私人市場構成壓力，尤其是跟隨政府調整薪酬的公共事業，指「調查結果不現實，但問題是僱主要面對現實」。
削社福開支公僕反加薪 議員質疑
對於薪酬趨勢調查初步結果，議員管浩鳴認為若最終按有關指標調升公務員薪酬，難以稱得上「共渡難關」。政府削減社福開支，同時卻增加公務員團隊薪酬，做法難以解釋。建議政府「要加都加少啲」，甚或「最好凍一凍」，當財政恢復盈餘，才處理相關問題。社福界議員狄志遠勸喻政府在處理公務員加薪需「考慮各方反應」，並在政治判斷上「要聰明啲」。若果加幅是完全按照今次薪酬趨勢指標，「好似畀人感覺比較高」。
不過，多名具工會背景的議員則支持加薪。其中梁子穎表示，政府很需要吸引人才加入團隊，畢竟公務員空缺接近兩萬人，況且部分商界提供13至14個月薪酬，期望政府客觀持平，盡量貼近市況調整公務員薪酬。
議員林振昇、周小松則認為本港經濟活動持續復甦，私人市場僱員就業收入穩健上升，而去年各季度所有選定行業的平均名義工資率均錄得正增長，故認為今年薪酬趨勢調查結果符合預期，冀政府可參照薪酬趨勢淨指標加薪，確保公務員薪酬水平不落後於私人市場。
政府面對千億財赤。政府面對千億財赤。
政府面對千億財赤。
港府近年財政狀況港府近年財政狀況
港府近年財政狀況
近年薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度近年薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度
近年薪酬趨勢調查結果與公務員調薪幅度
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