笑看天下：出訪中國 背後啟思

俄羅斯總統普京應國家主席習近平邀請，將於今日及明日對中國進行國事訪問，中俄關係肯定又推前一大步。習近平祝賀普京連任時指出，俄羅斯在其領導下，必定可以取得國家發展建設的更大成就；中方願同俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，持續健康穩定深入發展，造福兩國和兩國人民。習近平剛結束對歐洲訪問，就趕着接見普京，可見中俄兩國嘅戰略協作必愈來愈緊密。

前文老朽提到普京進行人事大改組，種種迹象可看出普京試圖更好地利用國防預算贏得戰爭，同時做好經濟戰準備。這亦意味俄羅斯走向「戰爭經濟」，準備同烏克蘭打持久戰。事實上，中國喺軍事上亦有新布局，譬如將原戰略支援部隊分拆為軍事航天、網絡空間、信息支援等部隊。

美國國家情報總監海恩斯於本月初嘅一場聽證會透露，除了俄烏戰爭，中俄還針對台海情勢舉行過聯合軍演。現任中國國防部長董軍係海軍上將，佢不但俄語流利，更曾在俄國嘅最高軍事機構「俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部」受訓，重用董軍，無非係加強中俄之間的軍事合作。中俄嘅全面戰略協作夥伴關係將繼續壯大，恐怕沒有懸念。

中國喺俄烏問題表明中立，可是中俄兩國貨貿、原油貿易屢創新高，尤其係2023年，俄國更超過沙特，成為中國最大原油供應國；而中國嘅軍民兩用設備和工業產品，也為俄羅斯喺烏克蘭戰場上嘅軍事實力作出相當貢獻。普京的強人本色，單靠一己之力無可能撐得住，俄烏戰事俄羅斯仍佔上風，除咗中國成為其經貿腹地，還有伊朗嘅無人機和彈道導彈，北韓嘅好幾百萬枚炮彈。相信喺美國眼中，中俄伊朝係「邪惡軸心」！