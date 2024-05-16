撥亂反正：英倫諜影 選舉工程

英國日前驚爆疑似香港間諜案，有3名男子被控英國《國家安全法》下的外國干預罪，包括一名特區政府駐倫敦經貿辦人員、一名曾任英國邊境部隊的雙重國籍華人，以及一名現職英國內政部的當地白人，其中後兩人曾任同一私人保安公司的董事。控罪書指出，3人涉嫌於去年底至今年初進行可能協助外國情報機構的行為，包括資訊收集、監視、欺詐，以至強行闖入住宅，看似相當嚇人。但只要細閱案情，便可知有關指控全屬穿鑿附會，誇張失實。

所謂強闖民居的第一宗事件，涉及一名懷疑在港欠下巨債及虧空公款的移英港人。有人委聘兩名涉案當地人核實其英國住址，估計是為了受託人往後採取進一步民事法律行動之用。此事看來與經貿辦、特區政府或國家安全完全無關，涉案經貿辦人員最多是擔任介紹人。事件可能涉及一些違法行為，大可透過其他法律解決，但英國政府卻選擇動用《國安法》高調提告。

第二宗事件指控涉案經貿辦人員，委託該兩名當地人查探多名逃英黑暴港人的行蹤，但提到的都是合法的手段（影相、拍片）和公開的活動，與一眾西方國家駐港領事館人員，經常以不同名義到香港的法庭聽審和「觀察」各類示威活動無異。即使指控屬實，英國當局亦大可通過不同途徑，警告特區政府停止有關行為，以至驅逐有關經貿辦人員離境，但最後卻選擇將事情鬧大，為英國《國安法》試刀。

這與英國首相辛偉誠在案件曝光同日發表的選舉演說一脈相承。他強調英國的國家安全，正面臨來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓等「威權國家軸心」的嚴峻威脅，只有保守黨可為民眾帶來安全。明日再談。