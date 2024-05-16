自成一家：普京訪華有何看點

稍微對國際政治有點了解的人都知道，國家領導人上任後的首次外訪，去哪個國家是要經過深思熟慮，因為這反映出他任內的對外政策方向。例如印尼總統當選人普拉伯沃勝選後選擇出訪中國，接着訪問日本，就被外界解讀為他將延續在中美之間走中間道路的策略。俄羅斯總統普京連任後，把他的外交首秀選在中國，很明顯是體現了對北京的重視。

這一點不難理解。俄烏戰爭已持續兩年多，日前除了俄國更換國防部長以展示繼續作戰的決心，歐盟逾20國也達成共識，銳意要為基輔政府提供長期的軍事及財政支持。在未來相當一段時間，俄烏衝突恐怕還未能找到解決的曙光。隨着西方的各種制裁持續，俄羅斯短中期內要更加依賴中國。

普京這次訪問中國兩天，外界普遍相信中俄會簽署聯合聲明及多份雙邊文件，亦會詳細討論全面戰略協作夥伴關係，確定進一步發展合作的主要方向。但在西方強大壓力下，估計雙方不會在普京訪華期間高調宣布軍事合作，看點還是經貿合作。

客觀而言，俄羅斯和中國都對美國不滿，這在很大程度上讓兩國放下了分歧。不過除了石油，中俄在經濟其他領域並不具備高度的互補性，譬如俄羅斯出售的商品，就未必是中國消費者想購買的。

話說回來，中國和俄羅斯邊境地區的人口極不平衡，俄國由於遠東和西伯利亞的人口少，一直擔心開放這些地區和中國貿易，會導致大量中國人湧入，削弱俄羅斯的控制權。然而歐美在俄烏戰爭爆發後對俄國實施嚴厲制裁，普京已別無選擇，一定要全方位加強和中國經貿合作，當前呈現出中國支援俄羅斯的局面。普京此行會否同意進一步開放邊境以促進中俄貿易，頗值得關注。