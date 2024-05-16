冰鑑春秋：台灣年輕人真想打仗？

民進黨不斷宣揚「抗中保台」，經常運用側翼媒體或是網絡平台，做出多數年輕人願意為台獨犧牲上戰場的假象，但真實世界究竟如何呢？

台灣頗受年輕人歡迎的Dcard，近日便有網友以「如果兩岸發生戰爭，希望政府怎麼做？」為題，進行網絡民調，結果願意戰到最後一兵一卒的僅有16%；先打再說，輸了再被統一的有32%；而認為應坐下來協商談統一條件的，高達52%！這顯示台灣有多數年輕人認為只要能躲過戰爭，統一也是可以接受的選項。

多年來，台灣的主流民意一直是所謂的「維持現狀」，但明眼人都知道，台海現狀根本隨時都在變動，台灣人的「維持現狀」，到底是要維持1996、2000、2008、2016還是2020年以來的現狀？其實對多數人而言，只要台灣的社會制度沒有太大變動，正常生活能夠持續，基本上就是維持現狀，至於政治或經濟上的轉變，一般人並沒有那麼敏感。所以，失去10個邦交國年輕人無感，失去海峽中線他們沒在怕，失去禁限制水域更關我屁事；但如果有一天真的發生戰爭，要缺水缺電不能上網，許多人便會哀嚎，更別提要上戰場犧牲生命了。年輕人不是不知道台海現狀正在悄悄轉變，但重點是不要影響我的生活，只要能讓我生活安穩，政府由誰控制，黎民百姓不想管也管不了。

即使是那號稱願意戰到最後一兵一卒的16%，畢竟也只是紙上談兵，想的也都是別人先死，一旦真正面臨生死抉擇，是否還能如此信誓旦旦，就是另外一回事了。數個世代沒有經歷過戰爭的台灣，真正願意打仗的僅有極少數人，那麼政府的責任，就是想盡辦法求取和平避免戰爭，誰不打算這樣做，誰就是民主制度下的人民公敵。