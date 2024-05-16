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車廂偷拍裙底 58歲男斷正
【本報訊】前日晚上約8時半，一名女子乘搭港鐵期間，在車廂內懷疑被人以手提電話偷拍裙底。執法人員接報抵達港鐵美孚站，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名懷疑涉案的姓郭（58歲）男子，並把他帶走調查。
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