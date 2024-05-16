打擊街頭賣淫 3北姑就擒

【本報訊】油麻地區執法部門，於昨日在區內展開掃黃行動，以打擊街頭賣淫活動。行動中，人員於窩打老道及砵蘭街一帶，拘捕3名內地女子（33至42歲），涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，並於3個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及紙巾等。被捕人士俱已被帶走調查。