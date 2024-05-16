目光招怨掀混戰 4菲漢灣仔血濺

1人被捕2在逃 檢獲斷傘牛扒刀 昨日凌晨時分，兩名菲律賓籍男子，在灣仔街頭疑因目光問題爆發衝突，其中一人出手施襲後更去而復返再持刀逞兇，適時兩名同鄉目睹，不值有人持械動武，遂替手無寸鐵一方助拳，雙方最後兩敗俱傷。執法人員經初步調查後，拘捕涉嫌持刀傷人菲籍漢，並追緝兩名在逃同鄉。另外，前晚石硤尾一對七旬夫婦因故爭執，期間女方疑遭晾衣鐵棍及錘仔襲擊，涉事躁夫被捕，並與妻子送院。

昨日凌晨1時許，兩名菲律賓男子，在灣仔堅拿道西10號對開鵝頸橋底，疑因目光問題爆發爭執，兩人初則口角，繼而動武，其中一人出手打人後離去。詎料約一小時後，他又折返上址，並且手持一把長約15厘米的牛扒刀施襲。遇襲菲漢赤手空拳中刀，期間有兩名同鄉「睇唔過眼」，一度「幫拖」還擊，惟二人未幾逃離現場。

其後有執法人員巡經上址，發現兩菲籍漢受傷倒地，其中遇襲32歲菲漢胸部中刀，手腳亦告受傷，至於50歲持刀菲漢則嘴、手及膊頭受傷，兩人俱清醒由救護車送院治理。人員在場檢獲涉案牛扒刀、一把斷傘及傘柄等證物，並帶走3名懷疑目擊者協助調查。人員經初步調查後，以涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」，拘捕該名50歲菲籍漢，並追緝曾加入戰團、年約30至40歲的男同鄉。

夫棍錘襲擊 七旬嫗送院 另外，前日晚上9時許，石硤尾白田邨太田樓一名姓劉（73歲）老婦，被發現頭、嘴及手腳披血，跑落大廈地面向保安員求救，保安員赫見事主儼如「血人」，遂慌忙報案求助。救援接報趕至，發現劉婦清醒，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理。

執法人員接報到場，經初步調查後，相信女事主因瑣事與丈夫爭執，期間被人以晾衣鐵棍及錘仔襲擊，遂以涉嫌「傷人」拘捕其姓黃（73歲）丈夫，他報稱頭痛，同需由救護車送院檢查，至於事件起因及經過有待進一步調查。