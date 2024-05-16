5月16日(四)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月16日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
兩的士炒車5傷 包括孕婦
兩輛的士相撞，消防趕至救援。
【本報訊】昨日下午1時許，兩輛的士駛至土瓜灣馬坑涌道與馬頭圍道交界相撞，其中一車被撞至頭冚摺起。意外中，一名的哥及4名乘客受傷，當中包括一名孕婦，幸他們俱傷勢輕微，分別在場接受敷治包紮後，再由救護車送院治理。執法部門一度封鎖部分行車線，以便調查意外經過及原因。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240516-0516_00176_246/兩的士炒車5傷--包括孕婦
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc