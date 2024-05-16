兩的士炒車5傷 包括孕婦

【本報訊】昨日下午1時許，兩輛的士駛至土瓜灣馬坑涌道與馬頭圍道交界相撞，其中一車被撞至頭冚摺起。意外中，一名的哥及4名乘客受傷，當中包括一名孕婦，幸他們俱傷勢輕微，分別在場接受敷治包紮後，再由救護車送院治理。執法部門一度封鎖部分行車線，以便調查意外經過及原因。