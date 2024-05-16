私家車切線 騎警連車撞飛

【本報訊】昨日下午3時許，一輛警察電單車沿九龍灣觀塘道左四線往九龍城方向行駛，當駛至啟業邨巴士站對開，與一輛沿左五線行駛、懷疑切線的私家車相撞，駕車執法人員墮地受傷，並懷疑一度昏迷。救護員接報趕至，發現涉事人員清醒，頭部受傷，替其初步包紮、戴上頸箍和氧氣罩後，再抬上救護車送院治理；姓彭（43歲）私家車司機沒有受傷，留在現場助查。

司機涉危駕被捕 據了解，涉事人員當時正前往西貢區調查一宗交通意外，沿途相信有響起警號，惟駛至事發位置時，懷疑有人突然切線引發車禍。受事故影響，上址部分行車線封閉，交通一度繁忙。執法人員經初步調查後，姓彭男司機涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，已被帶走調查。

有網上車Cam片段顯示，涉事私家車沿觀塘道往旺角方向行駛，適時一架響起警號的警察電單車越過一條行車線駛至私家車後方，當執法人員欲再向左切線超車，同一時間私家車司機疑未有留意路況，向左切線最終肇禍。意外後，捱撞警察電單車連環打了數個觔斗後撞飛行人路旁，車輛零件四散，受傷人員倒臥一旁。