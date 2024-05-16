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九龍城5旬婦墮斃 未檢獲遺書
【本報訊】昨日下午近1時，執法部門接獲一名姓謝（50歲）婦人的丈夫報案，指發現謝婦倒臥在九龍城公主道6至8號楠苑對開，懷疑她從高處墮下。
救援接報到場，經檢查後證實謝婦當場死亡。人員經初步調查後，相信事主從上址一天台墮下。人員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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