九龍城5旬婦墮斃 未檢獲遺書

【本報訊】昨日下午近1時，執法部門接獲一名姓謝（50歲）婦人的丈夫報案，指發現謝婦倒臥在九龍城公主道6至8號楠苑對開，懷疑她從高處墮下。

救援接報到場，經檢查後證實謝婦當場死亡。人員經初步調查後，相信事主從上址一天台墮下。人員在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。