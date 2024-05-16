汀九橋4車串燒 荃灣路2車相撞 交通半癱

荃灣區在昨日不足3小時內先後發生3宗交通意外！早上9時許，汀九橋有4車連環相撞，其中一輛拖頭撼撞泥頭車車尾，駕駛室毀爛扭曲，司機腳傷一度被困，獲救後需送院治理；約一個多小時後，荃灣路有兩車相撞，事故令路況雪上加霜，交通幾陷癱瘓，車龍幾乎塞入深井。另外，昨晨8時許，城門道有客貨車掃欄剷上行人路，撞毀建築物外牆石磚，慶幸司機沒有受傷，亦無殃及途人。執法部門已就該3宗車禍的原因展開調查。

昨日上午約9時半，執法部門接報，指汀九橋往九龍方向行車線，有4車發生連環相撞意外，當中包括一輛私家車、一輛泥頭車、一輛貨櫃車拖頭及一輛舞獅隊貨車。其中貨櫃車拖頭猛撼泥頭車車尾，導致車頭扭曲毀爛，恍如廢鐵遍地碎片，司機受傷被困駕駛室。救援人員接報趕至，協助拖頭司機離開車廂，他腳部受傷，經敷治包紮後，需由救護車送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因，期間青朗公路汀九橋往九龍方向全線一度封閉，多條巴士路線需要改道。

惟禍不單行，上午10時40分，荃灣路往九龍方向、近荃灣體育館對開又發生車禍，兩輛私家車懷疑收掣不及相撞，橫亘在慢線及中線，幸好意外中無人受傷。受上述兩宗車禍影響，荃灣區交通塞上加塞，車龍一度倒灌至青朗公路，龍尾接近深井。至上午約11時半，荃灣路封閉的行車線首先解封，而汀九橋亦於下午約1時35分全面恢復通行，車龍始能消散。

城門道貨Van掃欄撼牆 另在昨日早上8時許，一輛客貨車沿城門道行駛，當駛至近荃灣明愛服務中心對開，客貨車懷疑突然失控，剷上行人路撞毀一列欄杆後，車頭撼撞服務中心外牆始告停下，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。據悉，涉事客貨車司機一度被困，但在救援人員趕至前已自行離開車廂，他沒有受傷，毋須送院。涉事客貨車車頭嚴重損毀，上址大廈外牆則有石磚剝落，碎片散落地上。執法人員其後召拖車拖走客貨車檢驗，至於意外原因有待確定。