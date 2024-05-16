男客用4張500元假鈔 便利店報案

【本報訊】昨日凌晨1時許，一名男子進入新蒲崗寧遠街10至20號一間便利店，以一張500元紙幣和2元硬幣購買香煙，他獲找贖400元後離開。約20分鐘後，該名男子折返要求替「支付寶」增值3,000元，並以6張500元紙幣付款，職員指其「支付寶」帳戶內已有1,500元，故此只能增值1,500元，男子表示同意，職員遂收下其中3張500元紙幣。

仿冒渣打紙幣 號碼相同 其後，職員認為該名男子十分可疑，遂取出剛收到的4張500元紙幣檢查，細看下發現全部鈔票號碼相同，由於懷疑收到偽鈔，遂通知經理並報案求助。執法人員接報到場，發現該4張懷疑偽鈔均仿冒渣打銀行500元紙幣，其號碼相同、印刷質素一般但有水印標記，標記上亦懷疑塗上螢光粉，在紫外線驗鈔機照射下有反光效果。

據便利店姓陳職員表示，涉案男子穿橙色上衣、黑褲及戴口罩，他進入店內購買香煙及增值「支付寶」的鈔票均照過紫外線驗鈔機，且有水印反光，初時相信為真鈔，詎料事後查看發現號碼相同，始知收到懷疑偽鈔。