東呼即應：申調遷細公屋 獨居翁7年仍未成 東呼發聲房署即應

妻離世2兒子搬走 住4人單位捱貴租 本港地小人多，房屋問題困擾多時，港人輪候公屋平均要等5.7年。政府提過要「提速、提效、提量」解決港人住屋問題，不過近日就有一位獨居伯伯向《東呼即應》申訴，想將原本居住的公屋大單位，換成適合自己的小單位。惟房屋署被指一拖再拖，伯伯申請6、7年仍未獲解決，他更指自己積蓄即將用盡，平時連飲茶都捨不得花錢，卻仍要硬撐支付大單位較昂貴的租金。《東呼》即刻就事件向當區區議員查詢，而房署獲悉後亦有所行動，立即為伯伯提供實質協助。最終能夠幫到苦主，體現了「東方一呼 各界即應」。

事件的苦主林伯年近70歲，約20年前與內地妻子結婚，其後妻子帶同她兩名兒子（即伯伯繼子）來港生活，2011年一家人獲派公屋4人單位（涉事單位）。父子3人關係一般，自其妻離世後，兩名繼子先後搬出涉事單位，多年來父子之間再沒有聯絡，繼子亦沒有幫忙負擔涉事單位租金、水電費等。林伯說：「如今家庭散了，只剩我一個人。反正我甚麼都沒有，有地方睡覺就行了。」由於涉事單位是較大的單位，租金負擔較重，他退休金不多，交租之後，難以兼顧伙食。

孻仔拒簽名從租約除名 單單上個月，租金就要3,400多元，但其退休金一個月大約只有4,000多元，交租後每月只剩不足700多元。林伯身體不佳，醫療費的支出亦不少，就算領取長者生活津貼也無助生活，平時他甚至不敢外出與朋友飲茶，以免多花費。他坦言，打算交還大單位予有需要的人居住，自己則換成小單位居住，然而「換屋」申請至今已過6、7年，仍然未果。

林伯的妻子及長子分別因離世及搬遷已從租約除名，但小兒子名字仍在租約上。房署回應林伯指，不能單方面除去小兒子的名字，必須由本人簽字確認。

然而林伯與小兒子的關係不好，對方對簽字一事沒有任何回應，令調遷申請難上加難，處於膠着狀態。林伯說：「（試過）打電話給他（小兒子），求他回來簽名，但他不肯，不聽我電話。」

大律師陸偉雄則指出，租戶在承租單位後，若因家庭成員遷出或離世、結婚或移民等原因而刪除戶籍，使餘下家庭成員享有的居住面積超出既定編配標準，會視之為寬敞戶，署方會安排該位人士搬離有關單位。陸續稱，家庭成員原本有4人，兩人已經注銷戶籍，其實餘下的兩個人，不應該住在4人的公屋單位。在這種情況下，已經有足夠基礎令當事人調遷至較小單位。

本報向區議員查詢跟進 《東呼》深入了解事件後，向黃大仙區議員楊諾軒及房屋署查詢，隨即林伯便收到署方聯絡，要求他簽一份證明小兒子沒有在單位居住的聲明書，即可進一步申請調遷。署方又以電郵回覆《東呼》，指署方職員一直與戶主及其家人聯絡，提出各種處理辦法及說明相關政策。寬敞戶如有需要，可申請調遷，惟須獲戶籍內所有家庭成員簽署同意。個別家庭成員如無特別理由，長期不在單位居住或失去聯絡，署方會通知有關人士在一個月內，親自到辦事處處理，否則戶籍或會被刪除。

林伯現時一人居住在4人公屋單位，租金高昂令他生活拮据。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇