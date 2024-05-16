港中學生造衞星 西伯利亞成功升空

【本報訊】基督教香港信義會宏信書院10名學生設計及製造的小型人造衞星，在西伯利亞成功測試升空，是首次有香港中學生參與自行製造人造衞星並完成升空測試。通過選拔的學生今年3月遠赴西伯利亞首都雅庫茨克，在薩哈科學院的教授指導下完成製造小型人造衞星，並試驗升空至離開地球表面31公里。而今年11月，科學院會將學生參與製造的人造衞星發射至離開地球表面100公里以外的太空，正式開始運作收集數據，助學生進行不同實驗，以了解氣候變化對地球環境及自然生態的影響。

11月發射外太空 整個計劃為期一年，去年11月至今3月，獲選的學生先參加薩哈科學院的線上課程，由莫斯科國立大學及西伯利亞國立航空航天大學的專家，教授有關大氣層、火箭升空和人造衞星的原理和操作，並在學校老師的指導下，進行設計及實驗。今年3月，同學遠赴西伯利亞首都雅庫茨克，完成人造衞星的製造工作，並成功將衞星發射到離開地球表面31公里的高空進行測試。

中四學生鄧信昶是參與設計及製造的學生之一，他指製造衞星過程曾經出現不少難題，要不斷修正編程，亦需因應天氣變化，調整發射的軌迹和數據，確保衞星測試成功。活動其中一個有趣之處，是與不同國家的學生一起解決難題，彼此要衝破語言溝通障礙，學習團隊合作精神。基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠表示，活動證明香港中學生有能力和志向，深入探索航天科技，相關知識領域非遙不可及，未來將繼續提供更多機會讓同學接觸航天科技。