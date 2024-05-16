新家庭教育推廣計劃 年資助額800萬

【本報訊】為進一步推動家庭教育的工作，民青局與家庭議會將於今年下半年，推出一項為期5年的全新家庭教育推廣計劃，以資助民間推行家庭教育項目，藉以進一步推廣家庭價值以增進家庭幸福及社會和諧。新計劃的資助金額為每年800萬元，預期計劃下的項目可涵蓋新手父母教育、親子教育、維繫家庭關係及其他與婚姻有關的題目，從而照顧不同家庭的需要。

18區自發成立家教會聯會 當局指，初步構思獲資助機構可以在大約一年的項目期間，舉辦不同類型的活動及支援服務，例如工作坊、互助小組、輔導服務、講座、網上資訊平台、製作教育短片、支援及諮詢熱線、出版刊物等。預計新計劃每年資助約8至10個項目，將會在諮詢家庭議會後公布計劃細節。

另外，在家校會及教育局協助下，全港18區自發成立家教會聯會，加強所屬地區家教會的協調與溝通，並藉著地區的家校活動，建構和諧社會。家校會協助政府為家教會聯會提供資助，讓家教會聯會有更充足的資源，舉辦更多「社區為本」的家校合作及家長教育活動。

除了本地家長教育活動外，家校會亦與香港區家教會聯會合作，舉辦內地考察交流團，讓家長親身瞭解國情和國家的發展，增進對中華文化的認識和欣賞，從而培養正確價值觀和國民身份認同。