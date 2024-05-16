氫能發展策略料下月發表

【本報訊】近年不少國家或地區都積極發展氫能。環境及生態局局長謝展寰昨稱，已聽取不少業界和專家們的意見，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》，為將來氫能的更廣泛應用及早作出準備。氫能有助降低對化石能源的依賴，潛力很大，香港作為國際城市和金融中心，亦可以成為綠色低碳技術的示範窗口，提供綠色融資和專業服務。

氫能在燃燒後只會產生水蒸氣，不會排放二氧化碳或其他空氣污染物，因此可用於替代傳統石油、煤炭和天然氣等化石燃料，有助減少碳排放。謝展寰在網誌表示，雖然綠氫和相關產品的成本隨着用量會逐漸下降，但其他綠色低碳技術的成本也在下降中，往後綠氫在成本上能否有優勢，現時還有很大的不確定性，所以在制訂本地氫能發展的策略時，必須要為其未來發展的規模和速度保留彈性。

參考4大原則 市場主導 而環境及生態局會參考氫能產業發展4大基本原則，按香港本身的情況制訂氫能發展的策略，分別是創新引領，自立自強；安全為先，清潔低碳；市場主導，政府引導；以及穩慎應用，示範先行。

謝認為，雖然香港地少，人口密集，不容易成為綠色能源的主要生產基地，但利用氫能可以幫助香港綠色轉型；又指發展氫能可鼓勵技術創新和研發，氫能產業的發展也可以帶動相關技術和設施的建設，創造就業機會，促進經濟增長。