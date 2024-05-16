的士車隊最快明年中投運

【本報訊】行政長官會同行政會議通過的士加價，起錶收費劃一加兩元，7月14日生效。有的士業界預料，加價後司機每更收入可增100至130元，至於加價後會否流失客人，則要時間再觀察。運輸署表示，業界原先申請起錶加5元，政府審批時已考慮市民接受程度，稱暫無計劃改變的士調整收費機制，又預計最快明年中有的士車隊正式運作。

的士小巴商總會理事長周國強昨在電台節目表示，料加價後司機每一更收入可增加100至130元，車主亦會分階段加租，首階段每更車租將加20至30元，相信租車司機可接受加幅。至於加價後會否流失客人，則要時間再觀察。他又指，的士司機壓力大，薪酬水平還低於巴士司機，坦言「打工仔」都想加人工，強調商會將繼續努力敦促司機改善服務。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成在另一電台節目表示，目前最主要問題是市民減少出夜街，的士閒置率增加；尤其是夜更的士，加上過去幾年的士牌價下跌，銀行不願意借貸，即使車主想更換舊車亦無錢換，期望政府幫手處理，並盡快完成檢討規管網約車。至於日後會否再申請加價，則要視乎加價後的行業營運情況，以及在政府政策下的士業界有否競爭力。

當局無意改調整收費機制 運輸署署長李頌恩指出，業界原先申請起錶加5元，基於的士提供的是公共運輸服務，政府審批時要好好把關，包括考慮市民的接受程度，亦要了解業界的營運狀況及司機收入。她續指，的士如需調整收費，應由業界提出，當局沒有計劃改變機制。她表示，理解市民對優質的士服務有訴求，當局已制訂很多措施提升服務，包括邀請業界申請營運的士車隊，本月底會截止，料年中公布審批結果，最快明年中有車隊正式運作。