1日假期照北上 關口處處長龍

【本報訊】佛誕假期僅一日，關口再現北上潮。昨日佛誕是公眾假期，各個通關口岸再現早前復活節和母親節的大規模北上熱潮。羅湖口岸昨日一早就大排長龍，另一過境口岸港珠澳大橋同樣擠迫，車龍只見頭不見尾。大橋應急救援指揮中心表示，昨晚會是車輛離境珠海的高峰，呼籲駕駛者留意。有網民亦在社交媒體表示，已經習以為常，每逢假日都見港人北上消費的人龍。

車路北上一樣堵 佛誕僅得一日假，港人北上的熱情卻不減，羅湖口岸昨日一早便有大量市民排隊過關，每隊約有十幾人，過關需時約半小時，而在平日羅湖口岸過關僅需時10至15分鐘，昨日等候的時間較平日長，但現場秩序仍順暢。香園圍口岸方面，據運輸署昨日下午約5時消息，香園圍邊境管制站停車場已泊滿，亦可見北上人流之多。

另外，港珠澳大橋昨日的過關情況同樣擠迫。據澳門的執法部門昨早11時半左右公布的消息，港珠澳口岸離境車道交通擁擠，呼籲兩地車主在高峰期時，可選擇使用其他口岸離境。排長隊情況直到昨午後，車龍才逐漸減少。港珠澳大橋應急救援指揮中心提醒，港珠澳大橋在昨日下午至晚間時段，開始出現離開珠海的高峰，呼籲駕駛者注意安全駕駛。

對於港人如此樂於北上的情況，有網民也在社交媒體表示疑惑，「僅一日假而已，竟都如此多人！」有網民回覆指，每逢假日，就會出現港人北上消費的情況，早習以為常。對於港珠澳大橋的排隊情況，有網民則指，很多港人都不會放過有假就北上的機會；另有網民還表示，假期北上已猜到會塞車。