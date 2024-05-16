篤信行動種善因 佛誕放生變殺生

【本報訊】普天同慶佛誕日，部分港人卻放生變殺生，昨早北角碼頭人頭湧湧，本報記者直擊現場，發現不少善信大手購買海鮮後，將不同類型的活海鮮經碼頭邊的鐵滑梯滑到大海裏，有篤信佛教的善信指希望藉放生行動種善因，有年輕女子更專程與家人花費4,000元買海產，聲稱放生能讓動物得到解脫。現場有動物關注組織在場派發宣傳單張，呼籲市民停止放生，漁農自然護理署昨派員巡查常見放生活動的地點，強調任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法，定罪最高可被判罰款20萬元及監禁3年。

昨早有不少市民到北角碼頭放生，他們購買了海鮮後，有人在相距滑梯大約半米的高度，將活生生的活魚放到鐵滑梯中，放入大海。善信陳小姐首次參加放生活動，她指放生魚類可以幫牠們解脫，昨日與家人花了大約4000元買活海產。雖然目睹有魚想吃她放生的魚，惟篤信佛教的她認為放生種下了善的種子。香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研則在北角碼頭派發單張，呼籲市民停止放生。他強調「放生等於放死」，因為活海產未必適合附近環境生存，以北角碼頭為例，船隻來往頻繁，海洋污染嚴重，加上有人釣魚，活魚被放下去，可能立即被捕捉。

馬蹄蟹入海 釣友誤食恐奪命 黃曾與善信交涉，指動物被放生後、卻無法生存並非好事，指善信的行動並非動物福利，甚至有人將馬蹄蟹放生，但若釣魚人士釣到馬蹄蟹而誤食，可能會中河豚毒素身亡。他希望政府修訂相關法例加強監管放生行動。

漁護署昨派員巡查大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等地方，指無發現任何涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情況，但任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦，即屬違法。