YouTube淫片愈揭愈有 當局放任態度照舊

【本報訊】除未全部下架與反修例有關的歌曲之外，醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）過去曾15度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube，然而政府卻打擊不良資訊不力。

東方15度檢舉促正視 Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情揭之不盡，早前再被發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，在本月10日、即上周五，東方第15度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。

有議員批評當局現時十分放任相關影片平台，從播錯國歌到亂播色情影片，相關平台都濫用了所謂的自由，對香港以及青少年帶來極大的傷害，認為當局是時候思考如何收緊相關規管，假若平台不懂自律，就要由當局透過立法限制，而有關的法例除了針對上載者外，平台的管理人亦要負上連帶責任。該議員更指稍後將聯同黨友，在相關政策委員會提出討論，另亦會透過書面及口頭質詢，甚至議員議案等不同方式，迫使當局採取更有效及更具體的方式應對行動。

對於YouTube傳播大量色情影片，有犯罪心理學家指對於一般人來說，一定會有情緒及情慾，尤其在成長過程中，年輕人會較為衝動，且感受更強烈，以致一些涉及血腥、暴力或淫褻內容的影片，非常容易會吸引到一些年輕人去觀看，但假如這種動力用得不好，便會成為反效果。