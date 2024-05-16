YouTube遵從禁制令 港用戶無法播《願榮光》

議員促當局續追擊 擴大至全球網域 與反對修訂《逃犯條例》有關的歌曲《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》），近年於不同的平台傳播，上訴庭終裁定律政司司長的上訴得直，並批出臨時禁制令。據悉，美國Google旗下影片分享網站YouTube表示將遵從有關決定，限制在香港瀏覽《願榮光》的影片，部分相關影片已顯示「無法播放影片」，但會繼續考慮提出上訴的可能。有議員指港府應繼續要求所有網上平台於全球範圍跟隨法庭禁制令移除此歌曲。

上訴庭強調禁制令並非完全禁制《願榮光》，而只是限制禁制令中指明的刑事作為，判詞引述英國案例，在國安問題上，法庭要「完全接受」（fully accept） 行政機關的決定。現時根據YouTube搜尋結果，部分與《願榮光》相關的影片已經顯示「無法播放影片」，「這項內容遭到法令禁止，因此無法在這個國家/地區的網域中播放。」但並未全面執行。

YouTube斥礙資訊流通擬上訴 YouTube的聲明中指出，已就臨時禁制令提及的《願榮光》影片連結實施地域限制，限制香港用戶觀看影片，系統作出相應更改後，香港進行的Google搜尋亦不會展示有關連結。YouTube又指出，對香港法院的決定感到失望，公司亦會繼續考慮提出上訴的可能，以促進資訊流通。YouTube同時批評有關裁決將會令人質疑港府促進數碼經濟的工作。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆指，屏蔽該歌曲是合理做法，但認為YouTube僅在香港境內屏蔽並不足夠，香港政府應據理力爭，繼續要求所有網上平台於全球範圍跟隨法庭禁制令移除此歌曲。她亦提及禁制令是清楚劃下紅線，加上歐盟和美國等地都曾運用法律權力，迫使Google移除有問題的內容，而並沒有影響當地的創科行業和創意行業發展，因此她認為YouTube指有關裁決將影響香港聲譽的說法非常荒謬。

議員郭玲麗指，YouTube限制用戶瀏覽32條涉及受禁制內容的影片，認為能有效阻止立心不良的人士藉着歌曲誤導和煽動市民，並建議政府應繼續加強監察其他網上分享平台，如發現涉及違反臨時禁制令有關的非法行為，應立即採取相應行動配合法庭命令，以杜絕提倡港獨的行為。

另外，外交部發言人汪文斌表示，制止任何人以煽動分裂國家以及侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，屬香港特區履行維護國安、國歌尊嚴及憲制責任的正當和必要舉措。