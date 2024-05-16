醫健：老有所醫：纖維肌痛症 一個會影響情緒及認知的痛症

如果你或身邊的人出現了全身肌肉和軟組織疼痛，並有長期疲勞、睡眠障礙和情緒問題，看過很多醫生也沒法找出原因，可能是患上了纖維肌痛症（Fibromyalgia）。

現在醫學界並不清楚纖維肌痛症的真正成因，但相信這可能與神經系統的異常處理疼痛信號有關。現在的醫學研究相信，這病與遺傳因素、心理壓力和身體創傷等有關。研究發現，此病可以由不同原因觸發，例如身體感染、車禍等嚴重事故、家人去世等心理創傷。

纖維肌痛症的主要症狀包括長期大範圍疼痛、觸痛點、疲勞、記憶變差和失眠等問題。疼痛可能在身體不同部位游走，並可能因天氣變化、壓力或身體活動而加劇。許多患者還出現腦霧、焦慮或抑鬱等情況。

現時沒有特定的檢查可以確診纖維肌痛症。醫生通常會透過患者的病徵、病狀及排除其他疾病的可能性來診斷此病。

目前尚無根治纖維肌痛症的方法，治療旨在紓緩症狀和改善生活質素。治療方法包括藥物治療、認知行為治療和運動。藥物治療方面包括止痛藥、抗抑鬱藥和抗癲癇藥。認知行為治療，主要包括加強患者對疾病認知，學習處理不良情緒或思想，及改善不健康行為，使患者更能適應日常生活。此外，規律的帶氧運動、良好的睡眠習慣對病情控制也有很大幫助。

纖維肌肉痛症除了是一個慢性痛症之外，它還會影響患者的情緒及記憶等問題。患者應及早求診，以減輕痛楚及改善生活質素。

疼痛醫學專科醫生 李旭明

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