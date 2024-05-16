逾半青年遇心理問題 憂淪話柄拒傾訴

青協成立的青年創研庫在今年年初，針對18至29歲的本地青年進行一項關於心理健康的調查，調查共訪問約600名青年，這些人的平均工作年資約2.6年。調查顯示，對於剛入職場的年輕人所面對的壓力，36%的受訪者是在規劃個人前途，而34.8%的受訪者認為是處理職場上的人際關係，還有34.6%的人則認為是應付工作要求。在遇到壓力時，過半青年會選擇與朋友傾訴來減輕壓力。不過也有過半受訪者表示，若遇到心理健康的問題時，不會選擇向他人傾訴，主要是擔心成為他人話柄。