逾半青年遇心理問題 憂淪話柄拒傾訴
【本報訊】初入職場的青年壓力主要來自財務、工作及前途。青協一項調查顯示，逾三成受訪者表示在剛進入職場時，承受了相當大壓力，若青少年出現精神健康問題，則有過半受訪者不會選擇傾訴，青協認為應讓青少年透過服務券的形式，尋求私營心理輔導服務。
青協成立的青年創研庫在今年年初，針對18至29歲的本地青年進行一項關於心理健康的調查，調查共訪問約600名青年，這些人的平均工作年資約2.6年。調查顯示，對於剛入職場的年輕人所面對的壓力，36%的受訪者是在規劃個人前途，而34.8%的受訪者認為是處理職場上的人際關係，還有34.6%的人則認為是應付工作要求。在遇到壓力時，過半青年會選擇與朋友傾訴來減輕壓力。不過也有過半受訪者表示，若遇到心理健康的問題時，不會選擇向他人傾訴，主要是擔心成為他人話柄。
倡推服務券助尋輔導
青年創研庫表示，研究指出，精神健康服務若能通過網絡視像進行，可隱去個人身份，同時若收費是在可負擔的情況下，將有助於鼓勵青年尋求相關協助。對此，青年創研庫建議政府推出青年心理健康服務券先導計劃，讓18至29歲的青年可透過服務券形式，尋求私營機構進行心理輔導；又指青年在步入社會後，需要約2至6個月時間適應，因此同時建議政府延伸大專院校輔導服務至有需要跟進的青年，覆蓋期為半年，並拓闊至職業跟進服務，包括情緒健康評估。
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