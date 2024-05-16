教師嫖妓風波 另傳光顧足療被帶走

【本報訊】天水圍香港中文大學校友會聯會張煊昌中學一名男教師，參加教育局主辦的內地學習團時，捲入懷疑召妓被捕疑團，涉事中學昨日回覆本報查詢指，該名教師於本月12日上午（較原定遲一日）返抵香港，校方已成立調查委員會跟進。據知該名教師由教育局人員陪同返港，有自稱校方知情人士的人士向傳媒指，涉事教師並沒嫖妓，而是光顧足療店被公安帶走，教育局日前僅稱，重視教師操守，已着令校方提交調查報告。

校方設調查委會跟進 事件源於網上討論區早前一則貼文，稱天水圍一間中學一名男教師參加教育局武漢學習團時被公安拘捕，事件連日掀起社會各界關注及討論。校方延至昨日回覆本報查詢，指教師已返港。校方非常重視事件，已向法團校董會匯報，並成立調查委員會跟進此事。校方亦正與教育局保持緊密聯繫，了解及處理相關事件當中，現階段不便作進一步回應。

另一方面，有自稱校方知情人士向傳媒表示，涉事教師只是光顧當地足療店時被內地公安帶走，且只是協助調查，故他返港的時間只比學習團遲一天，故網傳該名教師因召妓被「行政拘留」14天的說法失實。知情人士更指教育局及相關中學沒有迅速為教師澄清，對他不公道。

教育界議員朱國強認為，內地學習團屬專業培訓，參與教師前往按摩店等娛樂場所消遣，肯定予人不良觀感，有損教師專業形象。不論教師有否嫖娼，如因置身娛樂場所而無法隨團返港是自招嫌疑、百辭莫辯，相信教育局會按《教師專業操守指引》跟進。