譚公誕同慶 40隊伍舞龍醒獅

【本報訊】筲箕灣譚公廟可說是本港現存較為古老的譚公廟之一，昨日舉行譚公寶誕巡遊，當區40多支不同風格的巡遊隊伍，沿筲箕灣東大街舞龍舞獅，且向途人免費派發譚公福餅，惹來眾多街坊圍觀，把巡遊路線擠得水洩不通。

慶祝活動早於5月9日在譚公廟迎神開始，繼而展開一連串的文化活動，重頭戲繼日前的「閃耀東區夜飛龍」巡遊，接着就是昨晨的譚公誕巡遊。巡遊隊伍先在工廠街遊樂場舉行起步禮，然後由金華街出發，沿筲箕灣東大街前往譚公廟旁的東區文化廣場。

至於譚公信仰的由來，議員梁熙指譚公原是惠州的神祇。傳說年幼得道的譚公，一直保持童子容貌，即使晚年持拐杖步行，也依然保持稚齡身軀，由於具有呼風喚雨、消除疫症的能力，於是成為惠州居民信奉的神祇。在香港開埠初期，一批來自惠州的石工移居至阿公岩開墾，連帶把惠州的神祇譚公也帶來香港並設廟供奉，由於譚公象徵風調雨順，因此也被當地漁民視為保護神。

派發福餅 晚上表演折子戲 巡遊隊伍以內藏譚公神像的花炮為首，之後是銀樂隊和穿上古裝戲服的飄色隊伍，多支舞龍和舞獅隊亦緊隨其後，街坊夾道欣賞巡遊隊表演之餘，更獲發譚公福餅。雖說譚公誕巡遊是港島東區的文化活動，但區外多個團體亦有前來助興，例如上水一支醒獅隊就派員表演舞貔貅。

東區區議員洪超群表示昨日巡遊告一段落後，晚上在工廠街遊樂場還有一場折子戲，當5月17日把花炮內的譚公神像恭送回譚公廟內，整個譚公誕活動才算是正式結束。