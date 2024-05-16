旺丁旺財 小食店生意飆3成

【本報訊】長洲飄色及搶包山比賽別具魅力，吸引眾多市民及旅客登島，島內小食店及手信店生意均受惠，有商戶指今年太平清醮「旺丁旺財」，生意較預期理想，比去年更上升30%，不過，仍未回復疫前水平。不過，登島的市民多屬快閃半日遊，下午飄色巡遊結束前後，碼頭已現離島人龍，由於市民大都不過夜，島上度假屋也無法受惠。

飄色巡遊前後，新興街一帶小食店已十分熱鬧，長洲大魚蛋更是登島族必試的美食，不少小食店外均有食客排隊，有些隊伍長逾10米，但無阻民眾享受美食的決心。遊人手上不是魚蛋、便是沙冰，氣氛極佳。售賣大魚蛋及糯米糍的小食店負責人廖先生表示，今年人流與過去相若，但顧客對小食情有獨鍾，「糯米糍一早賣光」，笑言準備不夠貨，估計生意較去年多30%。他相信，只有一天假下，市民未必想北上，寧到長洲逛逛。

多屬快閃遊 不少人下午已離島 手信店亦報捷，有店舖新推出太平清醮特色飾物，包括醒獅、鶴佬麒麟，以及客家麒麟。負責人黃太介紹，他們因應「走塑」法例，推出平安包重用餐具套裝，大受歡迎，迅速沽清。她指生意雖未及疫前的水平，但較預期理想。飄色巡遊還有另一特殊生意，巡遊路線的街道兩旁一早被放置櫈仔，大都以50至120元出租，配套有一支飲品或清水，士多店負責人竇女士便在士多店外出租5張櫈。

不過，今年很多市民都快閃遊長洲，下午已有不少市民提早離島，碼頭人龍蜿蜒數十米。來自美國的Will是首次在太平清醮到長洲旅遊。他的目標是飄色巡遊，但計劃亦是與朋友「快閃」體驗長洲後即離開，並不打算過夜親睹搶包山比賽。