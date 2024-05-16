搶包山大賽 葉建文稱王 龔子珊封后

【本報訊】搶包山比賽是長洲太平清醮的壓軸好戲，12名健兒於午夜12時開始競逐，爭先登高14米的包山王者之路，角逐「包山王」及「包山后」美譽。比賽前兩小時，逾千人輪候搶包山入場券，人龍長達300米，由冰廠路排至長貴路，不少人坐在地上或草叢邊等，好不熱鬧。排頭位的市民早在清晨5時已到場。比賽最終由葉建文奪得男子組冠軍，女子組則由龔子珊勝出。

大會派發入場券前兩小時，已有百多人排隊輪候，排頭3位男士均是清晨已到場。排第二位的張先生連續11年觀賽，昨日清晨5時許已搭頭班渡輪入長洲，排了逾15小時亦不覺累。

市民早15小時排頭位 廣州旅客陳女士經網上認識長洲太平清醮，聽聞極具特色，特意南下到長洲親身感受，他提到廣州亦有類似飄色活動，但沒有如此熱鬧，亦無搶包山比賽。他笑言看完飄色後5時便來，至今仍未食飯，將會在長洲過夜，今早再於長洲逛逛消費。同樣等候了5小時的江小姐表示，自去年來觀賽後便「上癮」，現場看能親身感受搶包山比賽的刺激感。

12名角逐「包山王」、「包山后」及「袋袋平安獎」的健兒分別為9男3女，包括首位「包山王中王」的男子組參賽者郭嘉明、上屆「包山王」鍾玉川，以及首次參賽卻在選拔賽首名出線的攀樹運動員馬學銘。高14米包山分3個區域，分別是最頂層的9分包區、中層的3分包區及低層的一分包區，合共有9,000個仿真平安包。

按照賽例，參賽者須在限時3分鐘內搶得最多分數的包，惟須注意是，如未能在限時返回地面，會被取消資格。