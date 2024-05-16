飄色諷時弊 嘲垃圾徵廢 撐留港消費

2.5萬人赴長洲 共賞太平清醮巡遊 長洲一年一度的太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽昨日舉行，吸引逾2.5萬名市民及遊客登島，包括外籍旅客專程捧場。重頭戲之一的飄色會景巡遊，猶如流動真人新聞幻燈片在長洲大街小巷穿梭上演，有飄色諷刺垃圾徵費不「貼地」；亦有飄色反映港人湧到內地消費，籲港人支持本地經濟，沿途吸引眾多市民和旅客觀賞。

早上約10時陸續有市民一家大細到中環碼頭排隊乘船入長洲，在昨午攝氏29度高溫下，飄色會景巡遊隊伍如常下午一時半在長洲北帝廟出發，穿梭大街小巷。約16台飄色車由惠海陸同鄉會的「難為市民定分界」打頭陣，「色芯」則穿上環保署的外套，「包租婆」則手持垃圾徵費的指定袋，相信是諷刺垃圾徵費「不貼地」，普羅難以明白。

新興街街坊會則以「港人北上」為主題，「色芯」打扮成內地車輛維修員；另一小色芯則做內地牙醫，亦有掛上內地車牌的粉紅戰車亮相，反映北上及網購成風，令本地市況變得疲弱，期望港人多支持本地經濟。另有「色芯」扮演電影《白日之下》的小記者。

小記者揭真相受歡迎 「揚威奧運」色芯則扮演兩名香港傑出運動員，包括「女飛魚」何詩蓓及「劍神」張家朗。小何詩蓓指她亦喜歡游泳，希望未來也能參加奧運，會努力裝備自己。

炎熱天氣無阻市民觀賞飄色巡遊的雅興，沿途吸引大批市民及遊客圍觀，他們早有防暑準備，包括風扇仔、毛巾、太陽帽等，而各台飄色上擔任「色芯」的小朋友亦向觀眾揮手時，眾人均歡呼。但色芯們站立超過一小時後，難掩疲態。

觀眾Kelvin表示，每年都會專程入長洲看飄色，今年最喜歡小記者的飄色，認為記者在社會擔當揭露真相、監察的角色，十分重要，又認為今年的氣氛較往年好，飄色主題較多接近社會議題。

留學生驚嘆獨特文化 許家三代同堂一同前來看飄色，兩名小朋友均喜歡「包仙子」角色，認為她腰間掛滿平安包的造型十分搞笑。許老太則說疫情前每年都會來看飄色，今年是疫後首次，倍感興奮，笑言每個角色都好看，難揀最心水角色。

德國留學生Katrin與同學特意在長洲感受太平清醮。她指飄色巡遊陣容鼎盛，圍觀人數眾多，極之熱鬧及有氣氛，令她十分驚嘆，形容地道文化很獨特，其他地方難以見到。

有「色芯」扮演「包租婆」，手持垃圾徵費指定袋。 「色芯」打扮成內地車輛維修員；亦有掛上內地車牌的粉紅戰車亮相，反映北上及網購成風。 著名卡通人物登場。 遊客心聲 有「色芯」扮演電影中的記者。（陳澋俊攝）