笑看天下：人事改組 暗藏玄機

一般分析認為，紹伊古調職係明升暗降，指佢出任國防部長12年後，已失去普京親信忠臣嘅光環。這方面，相信係俄烏戰事打咗逾兩年，佢被批評首年指揮失靈，又冇向普京如實報告前方軍隊重大傷亡；去年僱傭兵集團瓦格納發動嘅短命武裝兵變，矛頭亦直指紹伊古而非普京，瓦格納將戰場上的一再敗退歸咎紹伊古領導無方。

有專家指聯邦安全會議純屬「普京前重臣收留所」；不過，紹伊古調職而非革職，亦可謂「體面下台」，可見普京對佢仍有一定嘅信任，喺俄羅斯國防和安全戰略上，仍有重要角色。候任防長65歲的別洛烏索夫原是任職學術界的經濟學家，主張控制論經濟學，與普京關係非常密切，兩人志同道合，都有重建強大國家的願景。普京改由文官領導國防部，會有更多開放和創新，改善國防部經濟狀況，更有效地列裝武器軍備。從人事大改組，種種迹象可看出普京試圖更好地利用國防預算贏得戰爭，同時做好經濟戰準備。這亦意味俄羅斯走向「戰爭經濟」，準備同烏克蘭打長久戰。