筆下風雲：何伯何太證港人幸福

「何伯何太」近日掀起全城熱話，人人爭住追睇有關專訪，紛紛對當事人指手畫腳。主流意見認為，四十多歲的何太，之所以埋七十多歲何伯的身，全因覷準其450萬元身家，結果卻被細女將聯名戶口的錢轉走，何太隨時「落錯迷藥灌錯湯」。至於何伯臨老入花叢，搞到跟子女反目，花生友大都鬧爆他是「老淫蟲」，一旦無法討回全副身家，何太肯定速撇。

這些主流意見很符合一般人的價值觀，大家普遍覺得，一個七老八十的長者，好應該安分守己過埋「收尾幾年」，尤其此何伯不是彼何伯，他又不是賭王此等大有錢佬，更不應該臨老續弦，不惜將留給子女的錢，花在來自內地的第二春身上。

倒是電視台訪問一位男街坊的意見最中肯。當其他師奶批評何伯何太的時候，他力排眾議，認為喪妻的何伯搵番個伴很正常，「不過個男人要識分，呢個伴係真伴定假伴」。相信在何伯子女眼中，任何後母都不可能是「真伴」；而在何伯眼中，何太跟他情投意合，絕對是「真伴」，何況錢是自己辛苦賺來，鍾意送給誰是他的自由。

筆者無意評論這家人的對錯，只想說，香港自詡國際大都會，很多人的思想卻依然守舊。老人家不應再有感情生活以至性生活，子女閒時跟年老父母食餐飯已很好，仲想點？但人就是有七情六欲，老人家尤其容易寂寞，子女各自成家立室，亦不可能長期陪伴左右。如果錢真是何伯賺來，死後留給子孫固然很好，但如果錢可以為晚年買來快樂，外界又何必苛責？畢竟為子女供書教學，將他們養育成人，已盡了為人父母的責任。說到底，連別人家事也成為全城熱話，證明香港人過得幸福，若非安居樂業，試問哪有閒情八卦？