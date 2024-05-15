首破赴台遠洋船 走私貨物1.6億元

檢魚翅手機黑膠碟木傢俬 海關近日透過風險評估及情報分析，發現有不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，經部署後鎖定一艘擬從香港前往台灣高雄的遠洋船。至上周二（7日），人員檢查目標船隻，發現船上兩個報稱載有家具的貨櫃有可疑，結果在貨櫃內檢獲懷疑瀕危魚翅、鯊魚皮、受管制木製家具及黑膠唱片等懷疑走私貨，估計貨值高達1.6億元。今次是海關首次偵破涉及赴台遠洋船的走私案，不排除私梟擬以迂迴路線走私，最終把貨物偷運至內地。

上周二，海關港口及海域科聯同有組織罪案調查科展開聯合行動，在葵涌貨櫃碼頭檢查該艘以台灣高雄為目的地的遠洋船。當關員對船上兩個報稱載有家具的貨櫃作出X光檢查時，發現內裏貨物非常凌亂，而且不同位置的密度及形狀不一致，由櫃頭至櫃尾的影像深淺不一，特別是中間位置放有懷疑用袋裝載的貨物，情況與其所報稱的貨物內容並不脗合。

有組織罪案調查科接手跟進，人員打開該兩個貨櫃，目睹艙單所申報的家具放置於櫃門位置，惟移開該批家具後，揭發內有大量懷疑走私貨品，包括懷疑瀕危魚翅、鯊魚皮，平板電腦、手機等電子產品，以及黑膠唱片等。此外，相關家具經過漁護署初步檢驗後，懷疑是利用受管制木材製成。

料迂迴路線偷運內地 人員指出，今次是海關首次從前往台灣遠洋船破獲走私案，而涉案貨物均是過往走私至內地的熱門產品，特別是具有收藏價值的黑膠唱片，目前於內地市場有一定需求。海關懷疑不法分子為逃避偵查，嘗試用迂迴路線走私貨品至台灣，繼而偷運至內地。若然該批貨物成功走私，料可逃避多達3,000萬稅款。海關正追查該批貨的來源和最終目的地，不排除稍後會有涉案人士被捕。