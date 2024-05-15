汽車代理員工 涉假單轉售零件

【本報訊】廉政公署昨落案起訴54歲錦龍有限公司前高級零件專員朱國華，控告他涉嫌以欺詐手段將兩個歐洲品牌的汽車零件，售予3間汽車零件經銷商，貨款總值共約45萬元。朱國華被控3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。被告已獲廉署准予保釋，周四在觀塘裁判法院答辯。

貨款總值45萬 錦龍是汽車品牌福士（Volkswagen）及奧迪（Audi）的香港授權代理商。錦龍除提供售後服務外，亦會在其油塘車廠向車房及車主出售汽車零件，其銷售政策禁止員工向任何汽車零件經銷商出售汽車零件，以免汽車零件經銷商再轉售其原廠汽車零件圖利。

被告於案發時被錦龍派駐油塘車廠，職責包括處理銷售汽車零件，涉嫌於2021年1月至8月期間，向錦龍訛稱多份涉及3間車房的銷售交易報告及銷售發票均為真實，並意圖詐騙而誘使錦龍向3間汽車零件經銷商出售價值共約45萬元的汽車零件，導致錦龍蒙受不利。

廉署接獲有關汽車零件銷售的貪污投訴遂展開調查，發現案中涉及近60張看來是由上述3間車房發出的訂單並非屬實，即該等車房從沒有向錦龍購買相關汽車零件，而是被告把貨品售予3間汽車零件經銷商。若錦龍知悉實際情況，便不會容許進行有關銷售。