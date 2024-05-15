冧天秤3死 經理涉誤殺准保

【本報訊】安達臣道一地盤於2022年9月發生俗稱「天秤」的塔式起重機突然倒塌事故，天秤擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工不治，6名男工受傷。地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理遭落案起訴3項誤殺罪，案件月初提訊時，裁判官下令將他還押。被告昨向高院申請保釋，結果獲批。案件將於7月30日再訊。

現年35歲被告簡浩楷，現時無業。控罪指，他於2022年9月7日，在秀茂坪安達臣道石礦場發展計劃R2-2號地盤內非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。

父物業被施押記令 高院法官昨批准簡以現金50萬元保釋，另其家人以共40萬元作人事擔保。被告需每天到警署報到，不得離港，不准接觸控方證人。另外，法官向被告父親所持物業施加押記令，如果被告違反保釋條件或不依期歸押，法庭或會充公或沒收該物業。

就着今次「冧天秤」事件，勞工處及屋宇署分別向共7間涉事公司及8人提控，共涉76項傳票控罪，當中包括本案被告簡浩楷。被勞工處票控的11名被告分別為精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司、周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財，眾被告共涉67項傳票控罪。至於屋宇署票控的案件，被告包括簡浩楷、林榮燊、王偉堅、黃志成，及精進、永茂、東泰與新科4間公司。這兩宗票控案件，均會在7月30日再提訊。案件編號：HCCP 342/2024