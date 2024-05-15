醫健：健康在您手：「退而不休」的生活

以往退休被視為職業生涯中的一個終點，往後的生活就是享受着辛勤工作的成果。然而，近年愈來愈多人選擇「半退休」或「不退休」的生活模式，透過參與不同的活動，持續學習新技能或分享應用過往在工作上的知識，實現退而不休的生活模式。

以新技能服務社會 退休不再意味着停止學習和成長。不少人士選擇學習新技能，如數碼科技、戲劇、室內裝修、生命教育輔導、古蹟導賞員等。這不僅令人繼續保持活力，更能在人生後半段的生活中積極連結社會。例如透過參與家居維修的義務工作，不但能幫助自身家庭，更能協助低收入長者，在他們入伙時進行簡單的維修工作，如安裝扶手和鋪地板等，貢獻社會。

分享經驗 孕育下一代 此外，不少退休人士也會將他們所累積的新知識和經驗轉移到不同年齡群中，實行「以生命影響生命」。例如擔任歷奇導師，與年輕一代分享經驗，讓他們提早作職場規劃，裝備自己迎接未來的挑戰，透過知識轉移幫助年輕人獲得寶貴的方向。除了擔任義務工作，有志再進一步的退休人士也更成為義工領袖，帶領其他人積極地參與社會服務。

聖雅各福群會「創齡‧樂匯」為50至68歲人士定期舉辦不同義工訓練及活動，開拓多采多姿的第二人生，實現自我成長和社會貢獻的雙重目標，有興趣人士可瀏覽https：//www.facebook.com/HUBBALAB 或致電2596 2719查詢。

聖雅各福群會「創齡‧樂匯」項目主任 王博謙

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