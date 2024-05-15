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灣仔反違泊 發逾700牛肉乾
違泊車輛被拖走。
【本報訊】灣仔區執法部門於本周一舉行交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，期間共發出708張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等，同時把兩輛造成不必要阻礙的私家車拖走。同時，人員利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有12輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。
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