網攻平均贖金達1560萬元 飆5倍

【本報訊】隨着全球數碼化，網絡安全問題備受關注。有網絡安全公司發布勒索軟件年度分析，發現勒索軟件攻擊比率按年輕微減少，但平均贖金按年急增5倍，企業支付的平均贖金高達200萬美元（約1,560萬港元），又指遭受勒索軟件攻擊機率與企業盈利通常成正比，有約59%企業曾遭受攻擊。而盈利低於1,000萬美元（約7,810萬港元）的中小企近年亦經常成為攻擊目標。近一半的小型企業去年曾遭受勒索軟件攻擊。

報告指，勒索軟件攻擊比率較去年減少7%。其中教育、醫療等行業受到的網絡攻擊比率較高。數據又顯示，系統漏洞為企業受勒索軟件攻擊的主因，本年有32%個案；其次則為憑證外洩，有29%；惡意電郵引起的個案亦有23%。報告又指，黑客勒索金額有所上升。調查中有63%贖金要求為100萬美元（約781萬港元）或以上，其中近三成超過500萬美元（約3,905萬港元）。

另外，攻擊亦非只集中於大企業，盈利低於5,000萬美元（約39,058萬港元）的企業，有將近一半面對贖金上升問題，有企業曾被勒索近7位數贖金。企業受攻擊後的修復成本亦見上升。因系統漏洞遭受攻擊的企業中，75%表示備份遭破壞，而平均數據恢復成本，不計贖金亦達270萬美元（約2,106萬港元），按年升一半。

多涉系統漏洞 憑證外洩 公司首席駐場科技總監John Shier表示，雖然去年勒索軟件攻擊數字稍微下降，但勒索軟件攻擊仍然是現今企業面對的主要威脅。目前，犯罪集團分別專攻有能力支付數百萬美元贖金的企業，亦有部分採取「積少成多」策略，收取低額贖金維生。攻擊中最常見兩個主因是系統漏洞及憑證外洩，他建議企業需全方位評估環境因素，及時鎖定並解決問題根源。