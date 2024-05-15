分時段收費 三隧繁忙時間車流僅減4%

【本報訊】三隧分時段收費實施近5個月，運輸署最新披露，由去年12月實施分時段收費至今年4月期間，繁忙時段的三隧整體過海車流量每月平均減少約1%至4%。

緊接繁忙時段前或後約半小時，整體過海車流量則平均上升約3%至6%。署方指部分駕駛者選擇繁忙時段以外的時間出行，顯示新收費有達到平衡3條過海隧道車流量的效果。

運輸署續指，繁忙時段紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和0.5公里；而在繁忙時段以外的時間，3條過海隧道（包括以往經常出現擠塞的紅隧）的交通較以往暢順。鄰近隧道口的非過海交通亦有明顯改善。

不過，早上繁忙時段，港島方向前往西隧的車輛行車較為緩慢，一般只可按每小時約30至50公里的速度行駛，主要集中在隧道入口的路段，對非過海交通影響輕微；至於紅隧和東隧，由於交通情況有所改善，車輛在紅隧和東隧上游連接路的平均速度提升。

檢視收費水平 最快明年中完成 署方又說，3條過海隧道在實施分時段收費後今年1月至4月間的車流量、車龍和車速均反覆，需時一年收集數據全面分析，繼而檢視收費水平，預期有關檢視最早於明年中完成。