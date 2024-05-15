古洞北擬建街市 涉款7.8億

【本報訊】政府計劃在古洞北新發展區興建街市和休憩設施，新街市在港鐵古洞站附近高4層，地下至2樓劃出約140個攤檔，包括熟食檔和一個2,000呎的水耕種植攤檔，實現「現耕現賣」概念，3樓有綠化空間、辦公室等，每層都有座位，預算斥資超過7.8億元。環境及生態局期望新街市成為市民聚腳點，目標在4年內完工。

有議員關注街市競爭問題，議員江玉歡稱街市貨品價格難以與深圳比較。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，項目將會成為一個具規模的街市，預期除了這裏的居民，周圍的居民也能過來這邊光顧。她又以購買活雞為例子，市民不可能從內地帶活雞回港，所以都會光顧古洞街市，認為有一定優勢。

重置葵涌火葬場設施 另外，政府計劃用5.5億元重置葵涌火葬場內，4個已使用超過20年的火化爐及相關設施，包括加建一座附屬樓宇、改裝兩個禮堂等，預計3年半完成。黃淑嫻指維修保養費會由機電署和建築署負責，每年大約4,000多萬元，而火爐一般15年就會變舊，火葬場更用了20年，日漸老化的原因是因為高溫燃燒下出現變形和影響服務，故有時要經常維修。