招攬內地人來港開傀儡戶口 跨境洗錢8800萬 拘8男女

【本報訊】執法部門早前經調查和情報分析後，鎖定一個跨境洗黑錢集團，相信該集團透過招攬內地人，操控他們來港開設不同銀行的傀儡戶口，然後安排同黨用現金提取匯入戶口的騙款，再到場外虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣，從而清洗犯罪得益。至本周一（13日），人員在全港多區採取行動瓦解該集團，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕7男一女本地人（26至51歲）。

被捕人士分別報稱救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，其中6人是集團骨幹成員，兩人為傀儡戶口持有人。初步調查顯示，從去年9月至今年3月期間，涉案集團懷疑利用72個於本地開立的傀儡戶口，清洗超過8,800萬元黑錢，當中670萬元已被證實與48宗騙案有關，牽涉類型包括電話騙案、裸聊騙案、求職騙案和網購騙案等，損失最大一宗涉款220萬，屬於投資騙案。

購虛幣轉移錢包洗白 行動中，人員檢獲一批銀行文件、提款卡及多部手機，並透過分析傀儡戶口的收款紀錄，發現一宗正在進行的網上情緣騙案，於是主動聯絡受害人，及時阻止其蒙受更多損失。

根據調查，涉案集團同時會以虛假身份，在海外虛擬貨幣平台開設戶口，並收取以犯罪得益購買的虛擬貨幣，之後再將之轉移至多個錢包，藉此把黑錢洗白，增加執法部門的調查難度。人員正追查相關犯罪得益的下落，部分被捕人士仍被扣查。