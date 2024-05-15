屠龍小隊首領認用捐款賭錢

【本報訊】2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。

4個月輸逾10萬元 涉案6男一女不認罪，案件昨在高等法院續審。已認罪的黃振強續以從犯證人身份作供，承認曾將金主的捐款用作賭錢。

黃振強繼續接受女被告劉佩凝代表大律師盤問。黃振強承認，2019年初賭博次數頻密，每隔幾天就投注「一千幾百」，2019年至9至12月間，他賭輸超過10萬元。黃振強又承認，有將金主的捐款用作投注，而劉佩凝和「屠龍小隊」隊友均不知他「賭到咁大」。另外，庭上提及，黃在2019年12月被捕，至去年表明認罪。黃昨指，他認為自己有責任講述事件，協助法庭，因此選擇認罪。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023